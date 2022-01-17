Кремль не бачить сенсу у зустрічі Зеленського, Путіна та Байдена

Москва не вважає, що до обговорення українсько-російських відносин слід залучати США. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Навіщо (залучати, – ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки" , - сказав Пєсков.

Минулого тижня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену організувати тристоронню зустріч у режимі відеоконференції з російським колегою Володимиром Путіним.