Росія відмовилася збільшити прокачування газу через Україну

Сьогодні, 17 січня, російський "Газпром" у ході сесії бронювання не замовляв додаткові транзитні потужності через Україну на лютий. Також компанія не забронювала потужності польської ділянки газопроводу Ямал-Європа, повідомляє UBR.

Оператор ГТС України пропонував потужності двома маршрутами, які залишилися незатребуваними. На газовимірювальній (ГВС) станції "Суджа" було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу та ще 5,2 млн куб. м - на ГВС "Сохранівка".

У "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - 109 млн куб. м на добу. У січні російський монополіст використовує ці можливості лише наполовину. За 15 днів середнє прокачування склало 53 млн куб. м на добу.

Зі свого боку польська сторона пропонувала 89 млн куб. м у своїй ділянці газопроводу "Ямал-Європа", але "Газпром" також проігнорував цю пропозицію. На січень концерн бронював 19,3 млн куб. м щодобових потужностей, але поки що не користувався ними.

Варто зазначити, що територією Польщі проходить 683 км газопроводу "Ямал-Європа" загальною протяжністю понад 2000 км. Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через цю країну закінчився рік тому. З того часу його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання.