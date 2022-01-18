Петиція проти телеканалу "Наш" набрала достатньо підписів

Петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою запровадити санкції проти телеканалу "Наш" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, повідомляє Новое время.

Відповідні дані оприлюднено на сайті глави держави.

Петиція №22/131288-еп зареєстрована у четвер, 6 січня, автор – активіст та блогер Сергій Стерненко.

У зверненні сказано, що з метою захисту національної та інформаційної безпеки України, а також "для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора", Зеленського просять "невідкладно ініціювати" на засіданні РНБО питання щодо застосування санкцій проти телеканалу "Наш" із подальшим припиненням його мовлення на території України.

У петиції сказано, що на телеканалі "Наш" "регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора".