В Одесі на 92-му році життя помер відомий український лікар-фтизіатр Леонід Авербух.﻿ Про це, з посиланням на Всесвітній клуб одеситів, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що Авербух тяжко хворів, але до останніх днів писав іронічні вірші.

Він допоміг сотням людей, вилікувавши їх від туберкульозу. Також займався науковою діяльністю, писав книги, вірші.

"За своє довге славне життя лікар, вчений, письменник, поет Леонід Авербух створив десятки книг – медичних, краєзнавчих, поетичні збірки, спогади про життя в Одесі, з якою пов'язана доля шести поколінь його сім'ї, виховав плеяду талановитих лікарів" , - сказано в повідомленні.

Багато людей висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю медика, відзначаючи його високий професіоналізм, як медика та письменника, різнобічний розвиток, називають гідною людиною.

Прощання з Авербухом відбудеться 19 січня, поховають його на Другому Християнському кладовищі Одеси.

Всемирный клуб одесситов

Леонід Авербух: що відомо про лікаря

Леонід Авербух народився 31 жовтня 1930 року в Одесі. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, фтизіатр вищої категорії, літератор, почесний член Всесвітнього клубу одеситів. Удостоєний багатьох нагород, зокрема професійних. Мати Авербуха, Мальвіна Зальцберг – кандидат медичних наук, завідуюча рентгенологічним відділенням туберкульозного інституту, першою в Одесі застосувала флюорографію для діагностики захворювання легень.

З 1957 року Авербух працював у протитуберкульозних закладах Одеси, зокрема, понад 50 років – в Одеському обласному протитуберкульозному диспансері, де протягом 45 років завідував консультативним диспансерним відділенням. За сумісництвом викладав в Одеському медичному інституті на кафедрі фтизіопульмонології. Був провідним науковим працівником Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова.

Є автором майже сотні наукових робіт, серед яких – розробки з проблем організації боротьби з туберкульозом та з питань протидії поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу, брав участь у розробці Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз".

Автор книги "Розсекречені долі. Нариси (Євреї в радянській зовнішній розвідці)", писав вірші, які видавалися окремими збірками. Загальна кількість журнальних та газетних публікацій перевищує 450.