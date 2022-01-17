Від газу до кукурудзи. Вплив конфлікту Україна-РФ

У разі загострення конфлікту між Києвом та Москвою і запровадження санкцій щодо Росії світовий ринок зіткнеться зі ще більшим підвищенням цін на низку товарів, повідомляє Корреспондент.

Напруженість у відносинах між Україною та Росією наростає, і світ ще має усвідомити всі ризики, які конфлікт може становити для товарного ринку. Найбільше можуть відреагувати ціни на природний газ, пшеницю та кукурудзу. Корреспондент.net розповідає подробиці.

Екстремальні ціни

Загострення конфлікту може призвести до перебоїв у товарних потоках, каже Воррен Паттерсон, голова відділу сировинної стратегії міжнародної фінансової групи ING. А можливі санкції США та Євросоюзу щодо Росії вплинуть на постачання низки товарів на світові ринки.

Переговори Вашингтона та Москви минулого тижня не дали результату, і напруга тільки посилилася. США наполягають на запровадженні нових санкцій проти Москви та чинять тиск на ЄС. Вашингтон незадоволений тим, що країни Євросоюзу не домовилися про конкретні обмеження, які будуть запроваджені у разі вторгнення Росії до України.

За словами Паттерсона, природний газ входить до товарів, на які загострення конфлікту вплине насамперед. Україна є важливим транзитним маршрутом для російського прокачування до Європи, а Росія є ключовим постачальником газу в ЄС, який закриває майже половину потреб регіону в імпорті.

Наприкінці минулого року ціни на природний газ різко підскочили, досягнувши абсолютного рекорду, оскільки вищий світовий попит через спекотну літню погоду та зниження вироблення енергії вітряними електростанціями призвели до різкого скорочення запасів.

Європа залежить від транзиту російського газу через Україну, особливо з урахуванням того, що 2022 рік розпочався з рекордно низьких запасів у Європі, а Німеччина ще не схвалила поставки за "альтернативним російським маршрутом" - газопроводом Північний потік-2, зазначає Джеймс Хакстепп, менеджер відділу газової аналітики EMEA у S&P Global Platts.

Еталонні європейські ціни на газ TTF більш ніж у чотири рази перевищують середні значення за п'ять років і останні місяці сильно коливалися.

Лютневі ф'ючерси на голландський газ TTF 17 січня торгуються на рівні 83 євро за мегават-годину. Ціни на контракт у грудні досягли піку – близько 180 євро, хоча рік тому становили близько 18 євро. Platts Analytics очікує, що транзит через Україну продовжиться, а ціни значно знизяться, якщо Північний потік-2 буде сертифікований у третьому кварталі цього року, каже Хакстепп.

Але ситуація на кордоні з Україною ставить долю трубопроводу під загрозу, що, за словами аналітика, призведе до "екстремальних цін та волатильності, які збережуться і у 2023 році" . Тому, щоб оцінити ризики, необхідно стежити не лише за тим, що відбувається в Росії, Україні та Європі, а й за Вашингтоном, де, як і раніше, обговорюються нові санкції щодо Північного потоку-2.

Вразливі ринки

Нафта теж є серйозною проблемою, враховуючи, що Росія видобуває близько 11 мільйонів барелів на день. Будь-які можливі дії, спрямовані на експорт нафти, "приведуть до обмеження ринку нафти в той час, коли вже є побоювання щодо скорочення вільних потужностей ОПЕК" , зазначає Паттерсон з ING.

Загострення конфлікту між Росією та Україною також зробить уразливими ринки пшениці та кукурудзи, оскільки обидві країни є важливими постачальниками цих товарів, додає експерт.

Як очікується, Україна цього року експортує понад 24 мільйони метричних тонн пшениці, що становить майже 12% загального обсягу світового експорту, каже Пітер Меєр, голова відділу аналітики зернових та олійних культур S&P Global Platts. Експорт кукурудзи з України заплановано на рівні 32,5 мільйони метричних тонн, або майже 16% світового обсягу.

Меєр нагадав, що ціни на кукурудзу та пшеницю відчутно зросли навесні 2014 року, після вторгнення Росії до Криму. Частка України у світовому експорті кукурудзи залишилася, приблизно, такою самою, як і вісім років тому, проте з того часу загальний обсяг експорту кукурудзи зріс на 62,5%. Частка України на експортному ринку пшениці також майже подвоїлася.

Ціни на продукти харчування у світі нині перебувають на рекордно високих рівнях і, на думку аналітиків, продовжать зростати. За даними ООН, вартість зернових досягла максимального рівня за десять років.

І політична причина – лише одна з багатьох. Так, на ту ж ціну кукурудзи впливає й енергетична складова, і загальна ситуація з інфляцією у світі, і вартість логістичних послуг та багато інших факторів. А загострення конфлікту між Україною та Росією сприятиме ще більшому подорожчанню цих товарів.

"Будь-який збій у портах Чорного моря може стати рушійною силою ринку у разі ескалації конфлікту", - попереджає Меєр.

Наприкінці минулого тижня Москва заявила, що не боїться нових санкцій, оскільки Росія – країна самодостатня та нарощує внутрішнє виробництво, щоб убезпечити себе від можливих обмежень із боку Заходу. А от якщо санкції стосуватимуться особисто перших осіб держави, то Кремль погрожує повністю розірвати відносини із США.

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо 14 січня запропонував новий проєкт санкцій проти Росії, зокрема щодо особисто президента Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.

Згідно з документом, розвідка США кожні 20 днів доповідатиме про ситуацію в Україні - чи не порушила Росія її територіальну цілісність. У разі вторгнення президент США має протягом десяти днів ввести санкції проти російської влади, включаючи блокування активів та віз перших осіб держави.

Сенатор також пропонує ввести штрафні заходи проти міжбанківської системи SWIFT, якщо вона не припинить надавати послуги банкам та компаніям РФ, які підпадають під санкції.

"Майже напевне Путін дуже скоро спробує окупувати, принаймні, деякі частини України", - переконаний сенатор.

США ще мають визначитися з можливими санкціями, але в цілому Вашингтон налаштований рішуче. Складніша ситуація в ЄС, де немає єдиної думки про те, як слід діяти щодо Росії. Європейські країни більше торгують із РФ, і від санкцій постраждають набагато сильніше, ніж США.