Названо найактивніших порушників правил дорожнього руху в Україні

Багато українських автомобілістів, як і раніше, не вважають за потрібне дотримуватися правил дорожнього руху. Їх не зупиняють ні штрафи, ні можливість потрапити в ДТП. У поліції стверджують, що показники з кожним роком знижуються, але вони поки що далекі від ідеалу, повідомляє Автоцентр.

Найчастіше профільні органи публікують загальну статистику щодо порушень та сум штрафних санкцій. Розробники електронної програми «Штрафи UA» склали інший рейтинг, у якому показали власники яких марок автомобілів порушують Правила найчастіше. Найбільшу кількість разів у 2021 році порушили ПДР власники Volkswagen – 471 915. А ось у відсотковому співвідношенні за кількістю порушень лідирують користувачі машин Volvo (39,6%).

Якщо розглядати ситуацію з позиції виписаних поліцією протоколів за порушення правил дорожнього руху, то тут у трійку лідерів увійшли інші марки. Так, очолюють список водії автомобілів марки Porsche, на які припало 9,9% від усіх складених інспекторами ухвал. Друге та третє місце посідають власники машин Tesla (8,1%) та Dacia (7,3%).

Найбільше разів за 12 місяців порушив ПДР водій автомобіля DAF XF. На його рахунку 212 штрафів на загальну суму 67320 гривень. Друге місце за кількістю штрафних санкцій посідає власник позашляховика Range Rover. За рік він отримав 175 штрафів у сумі 72 420 грн. Замикає трійку лідерів користувач автомобіля Lexus, на якого склали 134 протоколи про порушення правил дорожнього руху. Сума штрафів становила 57 970 гривень.

Найбільше ухвал було виписано у вересні 2021 року – 658 686 штук на загальну суму 289,3 млн гривень. З них погашено 553 021 ухвалу. До бюджету країни надійшло 171,4 млн гривень. Лідером серед міст за кількістю порушень став Київ, де за рік камери зафіксували 526 455 випадків. Втім, водії української столиці є найвідповідальнішими платниками штрафів. Зі всіх виписаних стягнень було погашено 89,9%.