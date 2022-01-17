Подробиці стану зірки радянського кіно Куравльова

Відомий радянський та російський актор Леонід Куравльов продовжує перебувати в лікарні у важкому стані. У 85-річного артиста прогресує ураження легенів, повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що площа ураження легень за тиждень зросла з п'яти-десяти відсотків до 25-35 відсотків. Разом з тим актор продовжує дихати сам, без допомоги ШВЛ.