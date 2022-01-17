Валютний ринок понеділка: хід торгів

Ажіотажний попит на безготівковий долар на «тонкому» міжбанківському валютному ринку в понеділок змусив Національний банк провести дві поспіль інтервенції з продажу валюти ще до обідньої перерви.

Спочатку регулятор продав 100 млн доларів за ціною 28,11 гривень, а потім ще 50 млн доларів – по 28,15 гривень. Охочих купити долар, що безперервно дорожчає, виявилося стільки, що всім не вистачило, і до кінця обідньої перерви котирування піднялися до 28,171 гривень на купівлі та 28,20 гривень на продажу. Втім, навіть за такою ціною експортери не поспішають продавати: всі чекають, що курс зросте ще вище.

Не відстає від безготівкового й готівковий долар. Налякані безперервним зростанням, оператори готівкового валютного ринку невпинно піднімають цінники на готівкового «американця», але попит не вщухає. Ще вранці оптові обмінні пункти столиці продавали його за 28,13-28,15 гривень, а до кінця обідньої перерви – за 28,28-28,30 гривень. Варто зазначити, що по 28,30 продають долар також у Харкові та Дніпрі. У деяких обмінних пунктах попит настільки великий, що з'являються таблички "Без продажу". Сьогоднішній ажіотаж пов'язують із можливими заворушеннями у столиці через звинувачення, пред'явлене колишньому президентові України Петру Порошенку.

Євро на FOREX сьогодні здійснює різкі рухи у різні боки в діапазоні 1,1401-1,1432 долара. Що стосується готівкового євро, він росте синхронно з готівковим доларом, хоч і не так сильно. Сьогодні вранці його продавали за 32,10-32,15 гривень; на обід цінник зріс до 32,17-32,19 гривень.

Російський рубль, що зміцнився до 75,80 рублів за долар, знову впав до американського долара. Після 12 години за московським часом (11:00 за Києвом) долар підскочив до 76,80 рублів на тлі посилення геополітичної напруженості. Анонс спільних навчань Росії та Білорусі у лютому став черговим каталізатором. Готівковий рубль у Києві сьогодні продають по 3,68-3,70 гривень за 10 рублів; ціна практично не змінилася у порівнянні з минулою п'ятницею.

Зростає в ціні польський злотий. Сьогодні у столиці його продають мінімум по 7,05-7,06 гривень.