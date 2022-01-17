РФ розраховує на відповіді від США та НАТО з безпеки – Лавров

Москва розраховує найближчими днями отримати обіцяні їй відповіді на проєкти документів із гарантій безпеки, які були передані США та НАТО. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді на ті проєкти документів, які Росія передала США та членам НАТО. Є підстави вважати, що цими днями пройдуть деякі контакти на цю тему" , – сказав Лавров.

Минулого тижня відбулася серія консультацій між Росією, США та НАТО щодо гарантій безпеки – 9-10 січня питання обговорювалося в Женеві на зустрічах із США, 12 січня під час засідання Ради Росія-НАТО, та 13 січня на майданчику ОБСЄ.