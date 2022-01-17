У Львові до Євробаскету-2025 зроблять нову арену

Цього року у Львові розпочнеться зведення сучасного спортивно-розважального комплексу для проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу ЄроБаскет-2025. Нову спортивну арену побудують в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

Про це під час зустрічі з делегацією Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА - Європа) повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

Зараз тривають геодезичні роботи та виготовлення проєктно-кошторисної документації.

"Ми є одними із головних претендентів (на проведення ЄвроБаскет – ред.), а тому, за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, вже цьогоріч у 3-х містах – Києві, Львові та Дніпрі - розпочнеться будівництво сучасних спортивних баскетбольних стадіонів, європейського зразка" , - розповів Козицький.

Майбутній комплекс розрахований на 10 тисяч глядацьких місць. На головній залі зможуть відбуватися ігри з зимових видів спорту. Зокрема, хокей, следж-хокей (паралімпійський вид хокею для людей з обмеженими фізичними можливостями), фігурне катання, шорт-трек, керлінг. А також: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теніс, флорбол.

"За потреби головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА (змішаних бойових мистецтв), східних єдиноборств, важкої атлетики, пауерліфтингу, а також проведення культурних заходів. Також у цих залах зможуть проводити змагання зі спортивної і художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту" , - зазначив очільник області.

Сучасний мультифункціональний спортивний комплекс розташують за адресою вул. Стрийська, 199, поблизу стадіону Арена-Львів.