Індонезія визначилася із новою столицею замість Джакарти

Уряд держави Індонезія переносить столицю із Джакарти на схід острова Калімантан. Нове місто-столиця називатиметься Нусантара. Про це, з посиланням на слова міністра планування національного розвитку Сухарсо Моноарфа під час наради уряду, яку присвятили питанню перенесення столиці, повідомляє Страна UA.

"Я отримав підтвердження та директиву президента (Джоко Відодо - Ред.), нова столиця буде називатися Нусантара" , - сказав міністр.

За його словами, "ця назва широко відома за межами Індонезії та коротко характеризує державу як архіпелаг".

Президент держави Індонезії Джоко Відодо заявив про плани перенесення столиці Індонезії з Джакарти у 2019 році. На цей процес виділили майже $32 млрд, але через пандемію Covid-19 реалізацію проекту було припинено. Тепер її планують відновити за два роки.

Індонезія розташована на найбільшому у світі архіпелазі, що складається з 18 тисяч островів.

Джакарта дуже перенаселена. За населення в 10 562 088 чоловік щільність населення становить 14 469,56 чоловік на квадратний кілометр.