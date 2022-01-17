Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї продовжиться - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що діалог України та Німеччини щодо постачання зброї для захисту територіальної цілісності продовжиться, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту – наголошую – виключно захисту території нашої землі, і ми над цим щодня працюємо і у нас є дуже непогані результати. І наш діалог із Німеччиною щодо цього питання також продовжиться", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у понеділок у Києві.
Він зазначив, що під час переговорів з Бербок у понеділок питання про постачання зброї обговорювалося, проте Україна хотіла б, щоб ситуація вирішилася дипломатичним шляхом.
"Сьогодні ми обговорили з пані міністром питання постачання зброї в Україну з Німеччини, і я навів аргументи та позицію української сторони. Але перш за все нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І щоб ті зусилля, які ми зараз з Німеччиною прикладаємо для досягнення результату в Нормандському форматі... дали свій результат", - наголосив Кулеба.