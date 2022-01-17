Чи потрібно очищати автомобіль від снігу, якщо він довго не їздить

Є група водіїв, які рідше сідають за кермо взимку. Особисті автомобілі цих водіїв у цей період зазвичай стоять під будинком і неминуче перетворюються на замети. Чи є сенс прибирати сніг чи краще залишити його там і сніговий покрив просто танутиме сам по собі, повідомляє Судово-юридична газета.

Як зазначають експерти, тяжка маса кристалізованої води стискає весь автомобіль. І робить це нерівномірно. Такої «уваги» точно не приймуть покришки, які просто не розраховані на такі навантаження та можуть деформуватися. У цей список слід включити і ступичні підшипники, проблеми в яких можуть бути викликані підвищеним тиском зверху. Особливо якщо вони знаходяться в кінці свого життєвого шляху.

Зрозуміло, аналогічні «страждання» зазнають пружини, амортизатори та інші елементи підвіски, що скорочує їхній період роботи. Спроба відкрити багажник, покритий товстою сніговою шапкою, теж нічого хорошого не приведе. Тож фахівці радять чистити машину від снігу – хоча б раз на кілька днів.