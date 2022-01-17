Комарів "відкриє" Колумбію в новому сезоні "Світу навиворіт"

Ведучий зізнався, що у захваті від нової країни, і пообіцяв поділитися емоціями "через екрани", повідомляє УНІАН.

фото instagram.com/komarovmir

У новому сезоні тревел-шоу "Світ навиворіт" на 1+1 ведучий Дмитро Комаров покаже глядачам одну з найнеймовірніших країн Південної Америки – Колумбію. Про це він розповів у своєму Instagram.

"У багатьох місцях Колумбії небезпечно, але при цьому країна фантастично красива. Це справжня мрія для будь-якого дослідника, шукача пригод. Місце, де ще збереглися місця, здатні дуже реалістично занурити вас в атмосферу фільмів про Індіана Джонса. Країна, де найкращі та найкращі дорогі у світі смарагди, де багато багатств та скарбів”, – зазначив Комаров.

фото instagram.com/komarovmir

фото instagram.com/komarovmir

фото instagram.com/komarovmir

"Ми покажемо вам різні Колумбії. Покажемо ту, в яку точно захочеться і можна поїхати кожному. Покажемо Колумбію, в яку їхати небезпечно. І Колумбію, про яку ви раніше точно не чули і не знали. Пригоди починаються, - оголосив Комаров. - Старт нового сезону незабаром.

Колумбія – одна з країн-лідерів із виробництва кави. Країна, де можна казково розбагатіти. Наприклад, саме тут видобувають 90% світового обсягу смарагдів та безліч дорогоцінних металів. Але багато українців чули і про зворотний бік медалі, який і створив країні неоднозначну репутацію – наркокартелях. Насамперед, на слуху ім'я найвідомішого, найбагатшого та найвпливовішого наркобарона у світі – Пабло Ескобара з міста Медельїн.

А яка ситуація у Колумбії сьогодні? Як і раніше, варто боятися жорстоких картелів чи все вже зовсім по-іншому?” – зазначив Дмитро Комаров.

фото instagram.com/komarovmir

Мандрівник порине в життя Колумбії, щоб показати зворотний, невідомий бік цієї країни, названий на честь самого Колумба. Він на власному досвіді з'ясує, чи так небезпечно в Колумбії, як про неї кажуть, і покаже ті місця, які більшість українців матимуть змогу побачити лише по телевізору.