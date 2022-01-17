Гравець Динамо підтримав Селезньова в гучному скандалі
Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився своєю думкою про конфлікт між нападником "Мінаю" Євгеном Селезньовим та журналістом Андрієм Сеньківим, повідомляє УНІАН.
Футболіст "біло-синіх" вважає конфлікт Селезньова та Сеньківа провокацією з боку журналіста, а з'ясовувати стосунки можна було без дзвінків.
"Як я зрозумів, це провокація. Людина з-під тиша, по-щурому записується. Що він хотів досягти? Комусь краще він зробив?"
Якби Селя трохи розумніша, він знайшов би його сам і дав трохи "прикурити", а дзвінок явно був зайвим.
У "Динамо" Сидорчук на правах капітана штовхає. Він досвідчений гравець, бачить трохи інакше. Були моменти, коли на нього сердився. Жодних образ не було. У Селі теж такі повноваження є, найдосвідченіший гравець. Щось молодий неправильно зробив - напхав", - сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.
Денис Попов також зізнався, що був у схожій ситуації та навчився не звертати увагу на критику.
"У мене були такі ситуації. Розповідати немає сенсу. Слава богу, що розумні люди направили. За що? За двуличность, коли в обличчя тобі посміхаються, а за спиною пилососять. У той момент хотілося розірвати, але потім остигаєш і думаєш: Хто ти такий?сидиш тільки розмовляєш, інсайди - ось і вся робота.А ти грав у футбол взагалі в житті своєму?Ти проходив взагалі-то, щоб сидіти і розповідати, який футболіст, що і як.Це ненормально.можна критикувати у справі -ні питань, але давати оцінки від балди – вже не те”, – додав Попов.