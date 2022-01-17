Гравець Динамо підтримав Селезньова в гучному скандалі

Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився своєю думкою про конфлікт між нападником "Мінаю" Євгеном Селезньовим та журналістом Андрієм Сеньківим, повідомляє УНІАН.

Футболіст "біло-синіх" вважає конфлікт Селезньова та Сеньківа провокацією з боку журналіста, а з'ясовувати стосунки можна було без дзвінків.

"Як я зрозумів, це провокація. Людина з-під тиша, по-щурому записується. Що він хотів досягти? Комусь краще він зробив?"

Якби Селя трохи розумніша, він знайшов би його сам і дав трохи "прикурити", а дзвінок явно був зайвим.

У "Динамо" Сидорчук на правах капітана штовхає. Він досвідчений гравець, бачить трохи інакше. Були моменти, коли на нього сердився. Жодних образ не було. У Селі теж такі повноваження є, найдосвідченіший гравець. Щось молодий неправильно зробив - напхав", - сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

Денис Попов також зізнався, що був у схожій ситуації та навчився не звертати увагу на критику.