СБУ відповіла Лукашенку на звинувачення у стягуванні до кордону "націоналістів-радикалів"

Заяви про нібито нарощування Україною "націоналістів-радикалів" поблизу власного кордону – політична маніпуляція.﻿ Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє УНІАН.

Він наголосив, що Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізації ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері.

"Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие", не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України.

Закликаємо українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій. Разом ми зможемо ефективно протидіяти шкідливим інформаційним впливам гібридної війни" , - наголосив він.