Суд у справі Порошенка відновили із запізненням

Суд у справі за підозрою Петра Порошенка у держзраді продовжили після перерви із запізненням. Суддя в залі засідань з'явився близько 14:30.

О 14:00 в залі засідань були присутні прокурори, сам Порошенко, його адвокати, дружина експрезидента Марина, а також його соратники та журналісти. Втім судді у цей час ще не було.

Суддя до зали засідань Печерського райсуду повернувся близько 14:30 і засідання одразу відновили.

У ці хвилини виступає сторона захисту, зокрема адвокат Порошенка Ігор Головань, який вказує на процесуальні та інші порушення в документах справи, з якими захист експрезидента ознайомився напередодні.

На думку сторони захисту, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко, підписавши підозру Порошенку, перевищив службові повноваження.

Головань також заявив, що в Офісі генпрокурора не надали документів, які б підтвердили, що Симоненко на момент підписання підозри виконував обов'язки генерального прокурора.