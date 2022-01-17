Чемпіон Формули-1 продав унікальну Феррарі

Усього таких машин у світі 799, але машина Кімі Райкконена розфарбована в стилі його чемпіонського боліда, повідомляє Сьогодні.

Влітку Кімі Райкконен скаржився, що величезний град побив його автомобіль. А тепер у знаменитого автогонщика стало на одну машину менше у гаражі.

Фінський пілот виставив на продаж спорткар Ferrari F12 TDF вартістю близько 2 млн доларів. І з пробігом лише 1800 км. Всього кілька годин знадобилося, щоби авто купили.

Все таких Феррарі було випущено 799. А машина Кімі має свої унікальні риси. Спорткар розфарбований у стилі чемпіонського боліду Ferrari F2007, а на підголовниках вишивки Iceman. Саме таке прізвисько у Райкконена.

Кімі Райкконену – 42 роки. Він провів 349 Гран-прі у Формулі-1 – 21 перемога та 103 подіуми. 2007 року став чемпіоном світу.