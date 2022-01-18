MARUV тимчасово пішла зі сцени: що сталося

Українська співачка MARUV, яка останнім часом часто гастролює в Росії, вирішила трохи відпочити від сцени, повідомляє УНІАН.

Зірка відчула вигорання, тому влаштувала собі невелику відпустку. Але вже зовсім скоро шанувальники знову побачать улюблену співачку на сцені, адже 8 березня відбудеться презентація її нового альбому.

"Я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома" , - сказала співачка в інста-сторіз.

Також MARUV додала, що натхнення для творчості вона бере з життя - подорожі, пригоди, люди, події, мистецтво.