Літаючий автомобіль успішно випробували у житті

В експериментальному польоті взяла участь модель автомобіля в масштабі 1 до 2. Минулого місяця Bellwether провела щонайменше вісім льотних випробувань прототипу, повідомляє Сьогодні.

Компанія не розкриває технічні характеристики моделі під кодовою назвою "антилопа".

Автоліт Volar був розроблений для забезпечення внутрішньоміских поїздок на літаючих автомобілях.

Остаточна версія матиме ширину близько 3,2 метра, і вміщатиме 5 пасажирів, у той час як прототип для випробувальних польотів приблизно вдвічі менший і розрахований на двох людей.

До 2028 року компанія має намір запустити свій літаючий автомобіль у серійне виробництво.