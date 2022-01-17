У Кремлі прокоментували повернення Порошенка

Кремль не слідкує за ситуацією з поверненням в Україну експрезидента Петра Порошенка. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Ні, ми за цим не стежимо" , - відповів він на запитання журналістів.

Представник Кремля зауважив, що Порошенко зараз є одним із політичних опонентів президента України Володимира Зеленського.

"Він перебуває в опозиції. Але це не питання для того, щоб ми уважно за цим стежили" , - додав Пєсков.