У Кремлі прокоментували повернення Порошенка
Кремль не слідкує за ситуацією з поверненням в Україну експрезидента Петра Порошенка. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Ні, ми за цим не стежимо", - відповів він на запитання журналістів.
Представник Кремля зауважив, що Порошенко зараз є одним із політичних опонентів президента України Володимира Зеленського.
"Він перебуває в опозиції. Але це не питання для того, щоб ми уважно за цим стежили", - додав Пєсков.
"Загалом зараз політичним опонентам Зеленського доводиться нелегко в Україні. Це очевидно. Це ми фіксуємо", - підсумував він.