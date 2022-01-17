Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про нову хакерську атаку, аналогічну тим, які було вчинено на сайти держструктур 14 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні о 8 годині ранку на сторінці форуму ProZorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму" , - наголошується в повідомленні на сайті Держспецзв'язку в понеділок.

У відомстві наголошують, що форум ProZorro Infobox є окремою системою, не пов'язаною із системою закупівель ProZorro.

"За наявними даними, ні інформаційний ресурс ProZorro Infobox, ні сам портал ProZorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі" , - наголошують у Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт "Дії".