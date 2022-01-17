Лавров заявив, що Україна перебуває під "зовнішнім керуванням" США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням американської влади, яка може змусити Київ виконувати Мінські угоди, повідомляє Радио Sputnik.

"Сьогодні, безумовно, Україна перебуває під зовнішнім управлінням США. Вашингтон цілком може просто змусити київський режим виконати, нарешті, Мінські домовленості" , - заявив Лавров.

На думку Лаврова, що для української влади не існує жодного плану "Б", крім Мінських угод.