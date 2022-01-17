У переліку пільговиків на газ опинилася кондитерська фірма нардепа Вацака

Міністерство аграрної політики надало право на пільговий природний газ "Кондитерському будинку "Вацак", що належить народному депутату (група "Довіра") Геннадію Вацаку, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Згідно з даними на сайті "Кондитерського будинку "Вацак", фірма займається виробництвом кондитерських виробів - тортів, цукерок та зефіру.

У переліку продукції підприємства немає соціального хліба. Окрім компанії чинного депутата, до переліку потрапили юрособи, у яких випічка хліба не є основним видом ліцензійної діяльності. Зокрема ПП "ТЕА", основна ліцензійна діяльність якої - здача майна в оренду.

Також, як мінімум, одна з компаній, яку Мінагрополітики включило до переліку пільговиків, змінила спеціалізацію на виробництво хліба за 5 днів до аукціону - 12 січня. Це дніпровське ТОВ НВФ "Авенсіс".

Окрім цього пільги на газ надані концерну "Хлібпром" Віталія Антонова, який, зокрема, займається постачанням елітних хлібних виробів для мережі АЗС ОККО.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.