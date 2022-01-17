У Франції кандидата в президенти оштрафували за расизм

Кримінальний суд Парижа оштрафував на 10 тисяч євро кандидата в президенти Франції Еріка Земмура за розпалювання ненависті на расовому ґрунті і образі. Політик в ефірі одного з телеканалів назвав неповнолітніх мігрантів "злодіями, вбивцями і ґвалтівниками", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Приводом розгляду в суді стали заяви Земмура про неповнолітніх мігрантів. У листопаді 2020 року в ефірі одного з французьких телеканалів політик заявив: " вони не мають права тут перебувати. Вони злодії, вони вбивці, вони гвалтівники, ось і все, їх потрібно відправити назад ".

Адвокат політика Олів'є Пардо повідомив журналістам після рішення суду, що має намір подати апеляцію.

Земмур висунув свою кандидатуру на виборах президента Франції наприкінці листопада 2021 року. Його називають "французьким Трампом", для якого одна з головних тем - боротьба з міграцією.

Вибори президента Франції пройдуть 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цей пост вважається чинний глава держави Еммануель Макрон.