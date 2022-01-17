Україна збільшила витрати на закупівлю вугілля з Казахстану та Росії

Україна в січні-грудні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 46,7% - до 2,48 млрд дол, повідомляє УНІАН.

Згідно з даними Державної митної служби, за звітний період в Україну було імпортовано 19,5 млн тонн вугілля, а роком раніше - 16,95 млн тонн (+15%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за 2021 рік склав 1 млрд 54 млн дол. (62%), з США - 494,6 млн дол. (19,8%).

З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 253,4 млн дол. (10,2%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 195,3 млн дол.