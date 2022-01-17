Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн

Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд обрати п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... визначити заставу... 1 млрд грн", - сказав представник прокуратури в суді в понеділок.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Порошенка. На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. 6 січня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Вранці 17 січня Порошенко повернувся до України та прибув до Печерського районного суду м. Києва для обрання запобіжного заходу. Біля будівлі суду прихильники Порошенка проводять акцію на його підтримку.