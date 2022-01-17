АТБ може перестати продавати продукти, на які запровадили регулювання цін

Рішення Кабінету міністрів встановити максимальну торговельну надбавку в 10% на розширений перелік продуктів харчування не обґрунтовано, не обговорювалося з торговельними мережами та може призвести до припинення продажу таких продуктів, повідомляє Новое время.

Про це у Facebook написав Борис Марков, гендиректор корпорації АТБ, коментуючи постанову КМУ № 1 від 12 січня, яка розширила держрегулювання цін ще на дев’ять товарних груп.

На думку Маркова, постанова «не має під собою ані серйозного обґрунтування, ані тим більше перспектив ефективної реалізації».

Гендиректор АТБ заявив, що встановлена планка націнки не більше 10% «не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги.

А отже, цілком може призвести до призупинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів та розуміння порядку їх ціноутворення».

Крім того, як зазначив Марков, « ця ініціатива ніяк не обговорювалася з учасниками ринку, з профільними об'єднаннями та асоціаціями, і виглядає як інструмент лобіювання ». Крім того, постанова Кабміну потребує додаткових роз’яснень та уточнень, як щодо механіки впровадження, так і щодо порядку ціноутворення.

На його думку, рітейл просто поставили перед фактом, обмеживши йому право для конструктивного діалогу та участі.

Марков також наголошує, що зростання цін на соціально значущі продукти харчування зумовлене зростанням відпускних цін із боку виробників.

"Виробники сьогодні змушені підвищувати ціни, з причин зростання цін на енергоносії (газ), а також інших факторів, що впливають при формуванні собівартості продукції. Причому дана тенденція, за багатьма прогнозами, тільки посилюватиметься… Багато виробників уже заявляють про неефективність цієї постанови, яка не вирішує для них базових проблем: витрат на енергоресурси, сировину тощо" , — пише гендиректор АТБ.

У свою чергу, він пропонує розробити та впровадити механізми стабілізації ціноутворення з чітким розумінням причин їхнього зростання для кінцевого споживача, включивши у широку дискусію всіх учасників ринку та всі зацікавлені сторони.

Кабмін 30 грудня запровадив держрегулювання цін на хліб, батони та соняшникову олію, оскільки вони мають суттєву соціальну значущість.

12 січня КМУ розширив список продуктів, торгова націнка на які не може перевищувати 10%.

Мережа АТБ нараховує 1316 магазинів в Україні і найбільшою торговою мережею у країні.