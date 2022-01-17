Порошенко задрімав під час засідання суду

Експрезидент Петро Порошенко задрімав під час засідання Печерського суду щодо обрання йому запобіжного заходу в рамках справи про «держзраду», повідомляє Новое время.

Про це свідчить опубліковане у соцмережах відео.

На ньому видно, що під час виступу свого адвоката Ігоря Голованя лідер Євросолідарності прикрив очі та схилив голову, підперши її однією рукою, однак у якийсь момент вона опустилася надто низько, внаслідок чого Порошенко прокинувся.

Порошенко прилетів близько 9:00 рейсом з Варшави до столичного аеропорту Жуляни. Крім прихильників, експрезидента зустрічали також багато журналістів та працівники правоохоронних органів.

Як очікується, Печерський суд має сьогодні обрати стосовно Порошенка запобіжний захід.