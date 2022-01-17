Moderna повідомила про створення вакцини проти коронавірусу та грипу

У Moderna мають намір створити вакцину, яка об'єднає бустерну дозу проти COVID-19 та щеплення проти грипу.﻿ Про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель, повідомляє Новое время.

Комбінована вакцина проти COVID-19 та грипу може бути доступна до осені 2023 року, сказав Бансель на Всесвітньому економічному форумі – віртуальній конференції Davos Agenda.

"Наша мета - мати можливість робити одне щорічне бустерне щеплення, щоб у нас не було проблем, коли люди не хочуть робити два-три щеплення за зиму" , - додав він.

Бустерна доза вакцини відрізняється від додаткової. Додаткову вводять, щоб убезпечити людей, для яких через тяжкі захворювання дві дози препарату можуть не стати надійним захистом. А бустерну — щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.