Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорилося. Дві інтервенції, проведені Національним банком, не дали жодного результату.

Сьогодні торгівля на міжбанківському валютному ринку проходила за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім днем): через вихідний у США (17 січня Америка святкує День Мартіна Лютера Кінга) всі банки та біржі закриті, і угоди щодо долара буде можливо провести через коррахунки в американських банках лише завтра. Очікувалося, що, як і минулими подібними днями, угод на ринку буде мало, а сама торгівля – малоактивна, без різких коливань. Але втрутилася політика: до загострення геополітичної ситуації додалося повернення в Україну та спроба арешту екс-президента України Петра Порошенка. Інвестори вкрай негативно сприйняли те, що відбувалося, і поспішили вийти на ринок із покупками, чим викликали різкий перекіс між попитом та пропозицією. До них додалися імпортери, які вирішили наперед сплатити важливі контракти за поточними цінами та знизити можливі курсові ризики. Як і минулого тижня, рятувати ситуацію довелося Національному банку. Регулятор до обіду провів дві інтервенції з продажу валюти, під час яких продав близько 150 млн. доларів, але не зміг збити ажіотаж. Після обіду зростання на міжбанку продовжилося з новою силою, але Нацбанк на ринку більше не з'явився.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 28,5 копійок на купівлі та на 29 копійок на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,00/28,07 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися вужче, ніж минулої п'ятниці: спред на відкритті становив 7 копійок. Перші дві угоди на загальну суму 1 млн. доларів за ціною 28,07 гривень пройшли о 9:30. На початку торгів кількість покупців не сильно перевищувала кількість продавців; з'явилась надія, що сесія пройде спокійно. Але вже після 10-ї ранку котирування почали рости, і стало зрозуміло: спокійно сьогодні не вийде. О 10.15 на ринку з'явився Національний банк. Він виставив ордер на продаж за ціною 28,11 гривні. З'явилася надія, що на цьому зріст і закінчиться, але цього не сталось. Покупців ставало дедалі більше, колись вони почали купувати у Нацбанку – і за годину викупили 100 млн доларів. Об 11:40 зростання котирувань продовжилося. О 12.27 регулятор повторно з'явився на ринку з ордером на продаж на рівні 28,15 гривень. Проти очікувань, вдруге Нацбанк продав лише 50 млн. доларів – і пішов. Надія, що після обіду він з'явиться втретє, не виправдалася. Коли це стало очевидним, у справу включилися спекулянти. Вони швидко розігнали котирування, купуючи та продаючи між собою. Спочатку піднялися вище за 28,20 гривень, а до 16 години дійшли до 28,30.

Котирування закриття торгів – 28,275/28,31 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 37,3 млн. порівняно з минулою п'ятницею і на 16:00 склав 307,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,1059 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,1059 гривень. Офіційний курс долара на 18 січня встановлено на позначці 28,122 гривні за долар, зростання на 17,06 копійок.

встановлено на позначці 28,122 гривні за долар, зростання на 17,06 копійок. Офіційний курс євро на 18 січня встановлено на позначці 32,0577 гривні за євро, зростання на 6,87 копійок.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав на 30 копійок. Зранку його продавали за 28,13-28,15 гривень; до 14-ї години цінник підняли до 28,28-28,30 гривень, а до 17-ї години великі партії «американця» можна було купити не дешевше, ніж по 28,43-28,45 гривень. Розрив між готівковим та безготівковим доларом зберігається на рівні 15 копійок. При цьому дрібні суми досі можна знайти по 28,40 і навіть дешевші.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:15 – 1,1400 долара. Сьогодні євро зробив спробу зростання, але зміг піднятися лише до 1,1432 долара, звідки опустився до позначки 1,1390. Готівковий євро в Україні зростає за готівковим доларом. За день готівкова євровалюта додала в ціні ще 15 копійок: зранку оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,12-32,15 гривень, а надвечір цінник досяг 32,27-32,30 гривень.

Російський рубль у понеділок робить різкі коливання під впливом геополітичних факторів, які продовжують тиснути на російську валюту. Вранці він зміцнився до 75,80 рублів за долар, потім упав на цілий рубль (до 76,80), а надвечір знову повернувся на 75,80. Станом на 17:30 торгується в діапазоні 75,60-75,85 рублів за долар із тенденцією до відновлення падіння. Готівковий карбованець в Україні трохи подешевшав. Зокрема, у Києві його продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.