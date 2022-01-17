У Києві з'являться два нових автобусних маршрути

Два нових автобусних маршрути з'являться в Києві з 18 січня. При цьому жителі Києва більше не зможуть скористатися послугами маршрутки № 576, повідомляє УНІАН.

Так, маршрутка №576 завершує свою роботу у зв'язку із запуском автобуса №57, який повністю дублює її маршрут станція метро "Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка":

проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – Вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (у зворотному напрямку Дніпровське шосе) - вулиця Академіка Заболотного.

При цьому запустять ще один автобусний маршрут №105 від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе по маршруту:

Вулиця Тростянецька - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Вірменська - вулиця Ташкентська - вулиця Старобориспільська - Харківська площа - Бориспільське шосе - 23 кілометр Харківське шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-ст.