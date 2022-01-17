У МОЗ спростили умови вакцинації підлітків проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я спростило умови вакцинації підлітків проти COVID-19. Зокрема, відомство скасувало вимогу про обов'язкову наявність усіх рутинних щеплень, повідомляє Обозреватель.

"Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам досить просто записати її у будь-який пункт чи центр вакцинації" , - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко..

За словами міністра, при собі лише потрібно мати свідоцтво про народження (для дітей віком 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей віком 14-17 років). Це необхідно для того, щоб дані про вакцинацію були внесені до електронної системи охорони здоров'я.

Також дітям 12-13 років для щеплення потрібна згода одного з батьків або опікуна.

Після вакцинації підлітки можуть згенерувати дитячий сертифікат про вакцинацію (COVID-сертифікат).

При цьому, за словами Ляшка, своєчасне проведення обов'язкових щеплень, передбачених Національним календарем, залишається вкрай важливим. Оскільки вакцинація захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

Він нагадав, що до 12 років діти в Україні мають отримати такі щеплення:

від гепатиту В (завершеним курсом вважається 3 дози);

туберкульозу (завершеним курсом вважається 1 доза);

кору, паротиту, краснухи (завершеним курсом вважається 2 дози);

дифтерії, правця (5 доз);

кашлюку (завершеним курсом вважається 4 дози);

поліомієліту (5 доз);

хіб-інфекція (завершеним курсом вважається 3 дози).

Крім того, до 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а в 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке потрібно повторювати кожні 10 років.

В Україні планується розглянути вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 5 років орієнтовно з квітня цього року. Досвід інших країн, де вже проводять щеплення, показує, що це є безпечним.