Порошенка оголосили у внутрішньодержавний розшук (Оновлено)

П'ятий президент України Петро Порошенко перебуває у внутрішньодержавному розшуку﻿. Про це свідчить інформація на сайті МВС, повідомляє Ділова столиця.

Його анкета знаходиться в розділі "Особи, які ховаються від досудового слідства". Датою "зникнення" зазначено 24 грудня 2021 року.

Там зазначено, що слідство щодо Порошенка ведеться за ст. 3-258 ч.1 ст.111 ч.1.

У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко приїхав до Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у "вугільній справі". Сторона звинувачення на засіданні у справі про держзраду просить Печерський суд заарештувати Порошенка на два місяці з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати його здати паспорти, а також носити електронний браслет.

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