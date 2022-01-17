США і ЄС відмовилися від ідеї відключити Росію від SWIFT

Євросоюз і США відмовилися від ідеї відключити російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, пише газета Handelsblatt із посиланням на урядові джерела, повідомляє Новое время.

За даними Handelsblatt, замість відключення від SWIFT обговорюється запровадження економічних санкцій щодо найбільших російських банків.

Газета пише, що така ініціатива є «надто складною» для учасників переговорів. Відключення РФ від SWIFT може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та розвитку альтернативної платіжної системи без домінування Заходу, пише газета.

Також повідомляється, що Німеччина наполягає на винятках із санкцій, щоб вона могла оплачувати імпорт нафти і газу з РФ.