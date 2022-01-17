Суд над Порошенком: автозаки пригнані, силовики у повній боєготовності

До будівлі Печерського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, якого звинувачують у державній зраді, з'їжджаються автозаки, а силовики починають шикуватися у повному обмундируванні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє "ДС".

"Суддя ще приймає рішення, а Банкова вже прийняла. Силовики надягають обладунки та підганяють автозаки" , — повідомив нардеп.

Варто зазначити, що під будівлею суду перебувають прихильники п'ятого президента України, які вимагають звільнення політика.