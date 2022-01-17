Похолодання перед Хрещенням: прогноз погоди на 18 січня

В Україні знову починає поступово холоднішати. У Хрещенський Святвечір у деяких районах температура повітря опуститься до -4°С удень та до -6°С уночі. Звісно, це не звичні нам хрещенські морози, але все ж таки більш зимова погода , ніж була ще наприкінці минулого тижня.

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Отже, у вівторок, 18 січня, у всіх центральних, а також у північних та Харківській областях очікується температура від -4°С до -1°С удень та від -6°С до -2°С уночі. У решті східних, а також у більшості західних, південних областях та в Криму буде тепліше – від -2°С до 1°С удень і від -6°С на заході до 1°С на сході вночі. Найтепліше ж буде у двох областях України – Закарпатській та Одеській. Там очікується температура 0-2°С удень і від -4°С до 0°С відповідно вночі.

З опадів 18 січня очікується сніг у більшості західних (крім Закарпатської, Волинської та Рівненської областей), а також у всіх центральних, північних, східних та Запорізькій області. На частині території, а саме у всіх східних, західних областях та в Криму, очікується вітер близько 14-32 км/год у середньому, на заході та на півострові місцями можливі шквали до 36-43 км/год. На решті України, а саме в центрі, на півдні та на півночі скрізь буде шквальний вітер 22-40 км/год у середньому.



Укргідрометцентр попереджає, що 18 січня в Україні через сильні пориви вітру встановлюють перший рівень небезпеки – жовтий.

У столиці України, Києві, 18 січня очікується температура повітря від -4°С до 0°С протягом дня, шквальний вітер 29-40 км/год і сніг.