Шмигаль сподівається умовити Канаду на безвіз та розширення Угоди про ЗВТ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жюлі, під час якої обговорив торговельно-економічну співпрацю, підвищення обороноздатності України та лібералізацію візового режиму, повідомляє Ділова столиця.

Шмигаль подякував Канаді за консолідацію міжнародної позиції щодо агресивних дій Росії.

"За нинішніх умов критичну роль відіграє підтримка партнерів у підвищенні обороноздатності України. У цьому зв’язку ми особливо цінуємо діяльність в Україні Канадської тренувальної місії UNIFIER. Очікуємо на продовження цієї місії після березня 2022 року" , — зазначив глава уряду.

Під час зустрічі сторони обговорили активізацію торговельно-економічного співробітництва. Прем'єр-міністр зазначив, що розширення Угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції є важливим елементом поглиблення двосторонніх відносин.

"Сподіваюсь, оголошення про початок цих переговорів відбудеться до кінця цього місяця з нагоди встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами" , – наголосив Шмигаль.

Крім того, глава уряду наголосив на важливості залучення канадських інвесторів для реалізації спільних проектів в Україні.

Шмигаль також висловив сподівання на подальший діалог щодо спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Для українців Канада є великим другом і партнером. Дуже багато наших громадян живе й працює в Канаді, дуже багато родинних зв’язків. Тож це питання надзвичайно важливе для нас" , — наголосив він.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі зі свого боку запевнила, що Канада й надалі надаватиме рішучу підтримку Україні.

Під час зустрічі в присутності прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Канади було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у галузі надання технічної допомоги Секретаріату Кабінету міністрів для покращення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу, процесів державного управління з метою забезпечення їх результатів. та потреби громадян.