ЄС дозволив ввезення продукції птахівництва з України

Європейський Союз з 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, повідомляє Економічна правда.

Обмеження діяли з грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на території України випадків високопатогенного грипу птиці.

"Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС. Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів.

Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни", - заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці.