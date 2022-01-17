Мігранти з Білорусі знову штурмували польський кордон

За неділю, 16 січня, 38 людей намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з боку Білорусі, повідомляє в Twitter польська Прикордонна служба, повідомляє Новое время.

Біженці намагалися прорватися в районах Дубіче-Церковне та Черемсі, передає відомство. Штурмували кордон дві групи мігрантів, із шести та 34 осіб, і їм допомагали білоруські спецслужби.

Польська Прикордонна служба зазначає, що біженці кидали у бік польських патрулів каміння та колоди.

Ситуація на кордоні Білорусі та ЄС загострилася з початку літа 2021 року. Нелегальні мігранти з країн Близького сходу намагаються потрапити до Польщі, Литви та Латвії. До кордонів Євросоюзу їх доставляє режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На тлі міграційної кризи 2 грудня США, Великобританія, ЄС та Канада синхронно запровадили нові санкції проти білоруського режиму.