"Євробачення-2022": стали відомі імена всіх учасників Нацвідбору

Творці конкурсу оголосили імена 27 артистів, які "поборються" у Нацвідборі на "Євробачення-2022". Серед них, Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA та інші, повідомляє Обозреватель.

Всього представляти Україну зголосилися 284 виконавці, проте організатори озвучили імена лише 27. До речі, пісенний конкурс має відбутися у Турині (Італія) на арені PalaOlimpico.

Представляти Україну хочуть такі артисти:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Софія Шанті

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНТА

Віка Ягіч

Схід

Юлія Тимочко

До 24 січня буде оприлюднено вісім імен фіналістів, а з них шляхом жеребкування оберуть одного (12 лютого), хто представить країну на співочому конкурсі. Нацвідбір проходитиме в оновленому форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 на телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

Півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.