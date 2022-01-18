"Євробачення-2022": стали відомі імена всіх учасників Нацвідбору
Творці конкурсу оголосили імена 27 артистів, які "поборються" у Нацвідборі на "Євробачення-2022". Серед них, Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA та інші, повідомляє Обозреватель.
Всього представляти Україну зголосилися 284 виконавці, проте організатори озвучили імена лише 27. До речі, пісенний конкурс має відбутися у Турині (Італія) на арені PalaOlimpico.
Представляти Україну хочуть такі артисти:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Софія Шанті
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНТА
- Віка Ягіч
- Схід
- Юлія Тимочко
До 24 січня буде оприлюднено вісім імен фіналістів, а з них шляхом жеребкування оберуть одного (12 лютого), хто представить країну на співочому конкурсі. Нацвідбір проходитиме в оновленому форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 на телеканалі UA: ПЕРШИЙ.
Півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.