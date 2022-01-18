"Євробачення-2022": стали відомі імена всіх учасників Нацвідбору

"Євробачення-2022": стали відомі імена всіх учасників Нацвідбору

Творці конкурсу оголосили імена 27 артистів, які "поборються" у Нацвідборі на "Євробачення-2022". Серед них, Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA та інші, повідомляє Обозреватель.

Всього представляти Україну зголосилися 284 виконавці, проте організатори озвучили імена лише 27. До речі, пісенний конкурс має відбутися у Турині (Італія) на арені PalaOlimpico.

Представляти Україну хочуть такі артисти:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Софія Шанті
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНТА
  • Віка Ягіч
  • Схід
  • Юлія Тимочко

До 24 січня буде оприлюднено вісім імен фіналістів, а з них шляхом жеребкування оберуть одного (12 лютого), хто представить країну на співочому конкурсі. Нацвідбір проходитиме в оновленому форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 на телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

Півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

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