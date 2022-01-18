Нові квартири подорожчали на 30%: причини та ціни

2021 року вартість нерухомості на первинному ринку зросла на безпрецедентні 30%. Зростання цін почалося ще 2020-го. Тоді квартири подорожчали на 10–15%. Більшість експертів вказують, що пік пройдено наприкінці осені минулого року, бо подальше зростання вартості громадянам не по кишені, повідомляє UBR.

Забудовники пояснили такий стрибок цін на "квадрат" декількома факторами. Зокрема, вплинуло подорожчання металу та всіх будматеріалів, підвищення зарплат на ринку, інфляція та коливання курсу долара.

Також ціни підштовхнув і небувалий попит на нерухомість. Громадяни активно скуповували квартири не лише для проживання, а й як інвестицію. У результаті найбільший попит мали одно- і двокімнатні об'єкти. Такі квартири найпростіше здати в оренду або продати.

При цьому вже на середину осені активність покупців знизилася на 20%. Найбільше для інвестицій користується попитом нова нерухомість.

Щодо подорожчання в регіональному розрізі, найвище зростання зафіксовано у Києві. На початку 2021-го мінімальна вартість "квадрату" стартувала від 19,5 тис. грн. Наприкінці року вона сягнула 23 тис. грн. Середня ж ціна становила 28 тис. грн у січні та 35 тис. грн у грудні.

Середні ціни квадратного метра в інших містах станом на початок та кінець року виглядали таким чином: