Британія постачатиме Україні протитанкову зброю

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон постачатиме Україні зброю, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості через загрозу російській агресії, повідомляє Новое время.

"Ми прийняли рішення постачати Україні легкі протитанкові оборонні системи" , - заявив Уоллес у парламенті Британії.

Міністр додав, що запрошує свого російського колегу Сергія Шойгу відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів для обговорення кризи.