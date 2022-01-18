FIFA назвала кращого футболіста року
FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що кращим гравцем року став нападник "Баварії" та польської збірної Роберт Левандовський, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському", - йдеться на сторінці FIFA у Twitter.
Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.
"Легенда. Переможець. Машина для голів", - заявили у FIFA.
На звання кращого футболіста року за версією FIFA претендували:
- нападник "Баварії" Роберт Левандовський;
- нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі;
- півзахисник "Ліверпуля" Мохаммед Салах.