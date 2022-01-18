FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що кращим гравцем року став нападник "Баварії" та польської збірної Роберт Левандовський, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському" , - йдеться на сторінці FIFA у Twitter.

Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.

"Легенда. Переможець. Машина для голів" , - заявили у FIFA.

Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award! Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

На звання кращого футболіста року за версією FIFA претендували: