Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку для жінок

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування наказу Міністерства оборони України щодо розширення переліку спеціальностей жінок, які підлягають військовому обліку, повідомляє Новое время.

Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова і попросив розглянути скорочення переліку та запровадження процедури становлення на облік онлайн.

У відповіді президента сказано, що список професій Міноборони виявився «недостатньо обґрунтованим і тому надто широким», а чітку процедуру постановки жінок на облік не сформували, що спричинило суспільний резонанс.

Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова і попросив розглянути «значне уточнення (скорочення) переліку» і процедуру постановки на облік онлайн. Також він закликав врегулювати порядок проходження медогляду під час обліку.

Президент доручив міністру оборони вирішити питання «суспільно прийнятних підходів» до адміністративної відповідальності - зараз вона загрожує жінкам, які не стануть на облік до кінця 2022 року.