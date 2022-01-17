Росія погрожує міжнародному порядку, - Міноборони Британії

Росія своєю поведінкою загрожує не тільки суверенітету України, а й міжнародному порядку. Москва кидає виклик цінностям, які лежать в його основі.﻿ Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Нинішня поведінка Росії не тільки загрожує суверенітету гордої національної держави (Україні - ред.), це також дестабілізує заснований на правилах міжнародний порядок і кидає виклик цінностям, які лежать в його основі" , - сказав Уоллес, виступаючи в Палаті представників з доповіддю про ситуацію навколо України.

Глава Міноборони підкреслив, що на тлі агресивної поведінки Росії Великобританії важливо бути солідарною з тими, хто поділяє ці цінності. За його словами, це і союзники по НАТО, і партнери, включаючи Україну, Швецію і Фінляндію.

В ході своєї доповіді Уоллес повідомив про виділення України оборонних озброєнь, зокрема, легких протитанкових систем.