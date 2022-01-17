У Печерському суді почали співати колядки, чекаючи на суддю у справі Порошенка

У залі Печерського райсуду Києва заспівали колядки. Це сталося 17 січня під час очікування судді, який має обрати запобіжний захід п'ятому президенту України та лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку, повідомляє Обозреватель.

Суддю, який о 17:40 вирушив до дорадчої кімнати, чекають уже п'яту годину.

Станом на 22.00, суддя Олексій Соколов все ще не повернувся.

У залі також присутній Андрій Парубій. Джерело: кадр відео

Раніше керівник центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов заявив, що Соколову нібито стало зле і йому викликали швидку допомогу.