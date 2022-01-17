Рецидивіст із Молдови став українським чиновником та попався на хабарі

Громадянин Молдови, якого розшукує Інтерпол, за підробленими документами влаштувався на роботу до Державної екологічної інспекції України та попався на хабарі, повідомляє Вести.

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо в.о. начальника Управління державного екологічного нагляду біоресурсів Держекоінспекції по Миколаївській та Одеській області, який вимагав у підприємця 5 тис. доларів США за неперешкоджання роботі автозаправної станції", - заявила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що чиновник залучив як посередника власника громадської організації, що спеціалізувався на захисті екології, до організації отримання неправомірної вигоди.

ГБР затримав посередника "на гарячому" при отриманні другої частини неправомірної вигоди у сумі 4 тис. доларів США. Того ж дня було затримано і самого співробітника Держекоінспекції.

Слідчі встановили, що чиновник отримав громадянство України та влаштувався на посаду за підробленими документами. Насправді він є громадянином Республіки Молдова і перебуває у розшуку Інтерполу за низкою злочинів (ухилення від сплати податків, насильство, хуліганство), за які за законодавством Молдови йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі чиновника усунуто з посади, його майно заарештовано, він позбавлений громадянства України, вирішується питання про його екстрадицію до Молдови.