Прибічники Порошенка анонсували новий мітинг

Організатори акції на підтримку експрезидента Петра Порошенка закликали прихильників зібратися на мітинг біля Печерського суду 19 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Після оголошення, що продовження засідання суду відбудеться 19 січня о 14.00, Порошенко виступив перед мітингувальниками. Зокрема, він звернувся до прихильників та закликав підтримати його 19 січня.

Після чого організатори акції на підтримку Порошенка також закликали протестувальників прийти на мітинг біля Печерського суду 19 січня, який розпочнеться о 13.00. Після цього учасники акції почали розходитися.