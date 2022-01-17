Делегація Конгресу у Києві: сенатори передали послання Путіну

Сенатори Сполучених Штатів Америки жорстко попередили президента Російської Федерації Володимира Путіна, що той зробить найбільшу помилку у кар'єрі, якщо знову вдереться в Україну зі своїми військами, які стягнуті до кордонів нашої держави, повідомляє УНІАН.

Про це делегація американських сенаторів заявила журналістам у Києві після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Сенатор від Демократичної партії Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) заявила, що делегація американських сенаторів прибула в Україну з рішучою підтримкою її суверенітету.

"Ми також хочемо надіслати повідомлення президенту Путіну, що він повинен зрозуміти, що ми на стороні України, коли ви думаєте про майбутнє, і якщо він погрожуватиме суверенітету України, ми притягнемо його до відповідальності" , – наголосила Шахін.

Сенатор від Республіканської партії Роб Портман (штат Огайо) заявив, що американська делегація на зустрічах у Києві поцікавилася у представників української влади, що США можуть зробити більше на підтримку України у співпраці з країнами-союзниками й країнами-поборниками свободи в усьому світі.

Американські сенатори застерегли президента Росії від найбільшої помилки у його кар'єрі / фото УНІАН, Денис Прядко

"І у нас є корисна інформація, що ми можемо вам допомогти ще більше, аби бути здатними стримати можливість безглуздого і непотрібного російського воєнного нарощення на кордоні і потенційного закордонного вторгнення в Україну" , – зазначила Портман.

Разом з тим, сенатор-демократ Емі Клобучар (штат Міннесота) підкреслила, що виступила співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії (документ запропонувала група сенаторів на чолі з республіканцем Робертом Менендесом).

"Наше повідомлення про те, що будуть наслідки, якщо він (Путін – Ред.) вирішить порушити недоторканість цієї демократії" , – наголосила Клобучар.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер (штат Міссісіпі) наголосив, що в усьому світі засуджуються незаконні дії Путіна проти суверенітету і територіальної цілісності України та інших суверенних країн.

Як сказав Вікер, Парламентська асамблея ОБСЄ після незаконної анексії Криму і вторгнення Росії на схід України засудила режим Путіна за порушення кожного принципу документів, під дякими Росія підписалася, коли стала учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Своєю чергою, сенатор-демократ Кріс Мерфі (штат Коннектикут) заявив, що демократія в США буде сильнішою, якщо демократія буде сильною в Україні.

"Наша свобода у Сполучених Штатах ставиться під загрозу, коли українська свобода перебуває під загрозою. Ми взаємопов’язані" , – наголосив Мерфі.

Він додав, що дії Росії в Криму і на сході України, а також дії, які РФ планує здійснити сьогодні, являють найбільш серйозне посягання на післявоєнний порядок з часів Другої світової війни у наш час.

Сенатори США застерегли президента РФ від найбільшої помилки у його кар'єрі / фото president.gov.ua

"Ми прибули сюди, аби надіслати двопартійне беззастережне повідомлення, що Сполучені Штати, Європа і Україна забезпечать, що якщо Росія вирішить здійснити традиційне вторгнення в Україну, то їй доведеться зазнати серйозних економічних збитків разом з силами безпеки" , – зазначив Мерфі.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер (штат Північна Дакота) висловив сподівання, що Путін і Росія відмовляться від агресії, бо інакше будь-яка агресія зазначає відсічі.

Також сенатор-демократ Річард Блюменталь (штат Коннектикут) заявив, що "Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар’єрі, бо недооцінив, як відважно український народ буде боротися з ним, якщо він вдереться".